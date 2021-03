Detinguts tres okupes al sector de Can Palet de Vista Alegre

31.03.2021 | 04:00

No hi ha un sol barri que es deslliuri d'ocupacions incíviques. El de Can Palet de Vista Alegre, tampoc. Aquesta urbanització ha estat assolada en els últims anys per intrusos que han accedit a finques i cases unifamiliars i han generat problemes de convivència amb altres veïns. El dilluns, la Policia Municipal va detenir tres okupes que intentaven fer-se amb una finca. Es van resistir a l'acció dels agents.

El cos local va rebre als 14.40 una alerta sobre un intent d'ocupació il·legal d'una propietat a Can Palet de Vista Alegre. No era la primera vegada que la Policia Municipal intervenia en la mateixa finca. Dins hi havia tres persones que, segons la policia, es negaven a abandonar la propietat tot i els requeriments dels guàrdies. Fora hi havia gent: eren els veïns i el fill del propietari, que van assegurar als agents que els ocupants acabaven d'introduir-se en la finca. I no sols això: havien agredit a un veí.

Els policies van intentar convèncer als okupes que deposessin la seva actitud, però no va haver-hi manera. Van acabar detinguts per un delicte greu de resistència i per desobediència greu. El fenomen de les ocupacions il·legals a Can Palet de Vista Alegre ha suscitat queixes de veïns per la inseguretat generada per grups d'individus que, en molts casos, es fan amb finques per conrear marihuana.