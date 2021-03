31.03.2021 | 18:15

La Policia Municipal ha denunciat quatre persones per fer una barbacoa en un camp de futbol. Un veí va trucar el cos local dimarts, a les 15.25 hores, per informar del fet: quatre persones estaven realitzant una barbacoa al camp de futbol de Can Palet de Vista Alegre. Una unitat policial va comprovar l'assumpte i va identificar i denunciar els participants per incomplir dos decrets sobre crema de matolls i encesa de foc.