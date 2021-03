La concessionària Mina estudia recórrer la reversió de tota la xarxa

31.03.2021 | 04:00

Com les nits electorals, a cada pronunciament judicial no hi ha perdedors absoluts en el procés de l'aigua. Mina ha fet un comunicat en què afirma que el TSJC confirma els béns i drets de la companyia i l'obligació d'indemnitzar-la. Cap portaveu va voler fer ahir declaracions públiques. Els serveis jurídics de l'empresa estan valorant la possibilitat de recórrer en cassació davant del Tribunal Suprem la reversió de tota la xarxa. Mina entén que el TSJC "corrobora" la sentència del 25 de març de 2021 segons la qual "els acords de l'Ajuntament de Terrassa sobre la reversió del servei d'abastament d'aigua i la imposició de diverses pròrrogues forçoses, costoses per Mina, són contràries a dret i els anul·la parcialment". La companyia admet que la sentencia fixa que la xarxa de distribució d'aigua ha de revertir en favor de l'Ajuntament, donat que la seva construcció es va incloure en la concessió atorgada a Mina, "tot i que confirma el dret de Mina d'utilitzar aquesta xarxa de distribució (... ) per transportar els cavals de les seves concessions de captació".