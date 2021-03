Estat de la façana després de l'incendi amb explosions que va tenir lloc a Sant Pere Nord. Alberto Tallón Estat de la façana després de l'incendi amb explosions que va tenir lloc a Sant Pere Nord.

La casa on es va declarar un foc contenia 500 plantes de maria

Javier Llamas

31.03.2021 | 04:00

L'operatiu policial desencadenat el dissabte després d'un incendi elèctric amb explosions que va destapar una plantació de cànnabis va acabar amb la confiscació de 500 mates de marihuana. La Policia Municipal va trobar el cultiu en una casa okupada a Sant Pere Nord. No hi havia ningú en l'edifici quan van entrar els bombers, però el presumpte responsable de la plantació va ser detingut hores després. Es va intervenir una arma de foc. El detingut està acusat d'un delicte contra la salut pública (per tràfic de drogues), de tinença il·lícita d'armes i de defraudació del fluid elèctric, doncs, com és habitual en...