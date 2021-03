La casa on es va declarar un foc contenia 500 plantes de maria

Javier Llamas

31.03.2021 | 04:00

L'operatiu policial desencadenat el dissabte després d'un incendi elèctric amb explosions que va destapar una plantació de cànnabis va acabar amb la confiscació de 500 mates de marihuana. La Policia Municipal va trobar el cultiu en una casa okupada a Sant Pere Nord. No hi havia ningú en l'edifici quan van entrar els bombers, però el presumpte responsable de la plantació va ser detingut hores després. Es va intervenir una arma de foc.

El detingut està acusat d'un delicte contra la salut pública (per tràfic de drogues), de tinença il·lícita d'armes i de defraudació del fluid elèctric, doncs, com és habitual en aquests casos, la llum estava punxada. Segurament una sobrecàrrega va provocar el curtcircuit que va donar lloc a l'incendi, el dissabte a les 23 hores. De l'escomesa exterior, a la cantonada del carrer del Pintor Borrassà amb el de Girona, sortien espurnes. Es van sentir explosions i les flames pujaven per les façanes de dos edificis.

Esqueixos i l'arma

Els bombers van apagar el foc elèctric amb extintors. Després van comprovar l'interior dels dos immobles que compartien l'entramat de connexions. En un, pel que sembla, hi havia gent. No es van registrar danys personals. En l'altre, el de la cantonada, no hi havia ningú. Ho van comprovar els bombers que van entrar a la casa, de planta baixa i dos pisos. Es va sentir dir a un agent dir "ho tenim". Dins de l'immoble hi havia una plantació de marihuana. L'espectacular incendi elèctric havia destapat un cultiu cannàbic, un altre més, a Terrassa. En aquesta ocasió, la Policia Municipal va trobar unes 500 plantes de marihuana i esqueixos trasplantats. I una arma de foc.

Va acabar la intervenció de bombers i policies aquella nit, però al matí encara s'observava l'espurneig dels cables danyats. La Policia Municipal va indagar i unes hores després, el mateix diumenge, va detenir al sospitós de ser el responsable del cultiu cannàbic.