La caixa del tràiler embussat, semibolcada al camí ple de vegetació on seguia ahir, des de la tarda-nit de dilluns. La caixa del tràiler embussat, semibolcada al camí ple de vegetació on seguia ahir, des de la tarda-nit de dilluns.

Un camió de grans dimensions queda bloquejat en un camí dels Bellots

Javier Llamas

31.03.2021 | 04:00

El més probable és que el navegador jugués una mala passada al camioner. Va sortir per la carretera Nacional 150, es va endinsar en un camí estret, pensava que es dirigia al polígon industrial els Bellots i va acabar embussat. Però embussat per complet. No podia seguir, ni tirar cap endarrere. La caixa del tràiler es va bolcar, podia caure en qualsevol moment. Això va ocórrer el dilluns a la tarda-nit. Ahir a la tarda, el camió seguia allà. El problema primordial era com fer arribar una grua a aquell camí estret, situat prop del carrer del Mas de l'Om, entre camps de cultiu, a uns 400 metres del centre de biomassa i a uns 500 de l'autopista C-58, en...