Encallat per un error del GPS

La caixa del tràiler embussat, semibolcada al camí ple de vegetació on seguia ahir, des de la tarda-nit de dilluns.

Javier Llamas

31.03.2021 | 04:00

El més probable és que el navegador jugués una mala passada al camioner. Va sortir per la carretera Nacional 150, es va endinsar en un camí estret, pensava que es dirigia al polígon industrial els Bellots i va acabar embussat. Però embussat per complet. No podia seguir, ni tirar cap endarrere. La caixa del tràiler es va bolcar, podia caure en qualsevol moment. Això va ocórrer el dilluns a la tarda-nit. Ahir a la tarda, el camió seguia allà.

El problema primordial era com fer arribar una grua a aquell camí estret, situat prop del carrer del Mas de l'Om, entre camps de cultiu, a uns 400 metres del centre de biomassa i a uns 500 de l'autopista C-58, en sentit Terrassa.

Quan el transportista va alertar de la seva situació, agents de la Policia Municipal es van dirigir a aquell paratge. Ahir es va veure també a agents dels Mossos d'Esquadra allà. I allà seguia el camioner, entre preocupat i resignat. Feia gairebé 24 hores de la seva odissea particular. El va portar fins aquí el GPS?, li van preguntar. Sí, va contestar mentre continuava a l'espera d'una solució a la seva situació insòlita. Era difícil en extrem que un turisme arribés fins al lloc. Una grua, no diguem.

El camió, d'una empresa que duu a terme recorreguts per Espanya, Itàlia i Romania, transportava bobines de fil en una caixa que romania decantada ahir, en perill imminent de bolcar-se del tot, fregant els arbustos del marge esquerre del camí. El conductor, d'uns 50 anys, va passar una estona assegut en la cabina, esperant un canvi, alguna cosa. Després sortia, parlava amb algú que s'acostava al tràiler, arribava un mosso, el camioner es tornava a quedar sol una altra vegada, i així passava el temps mentre es gestionava l'operació de rescat.

Fins al tancament d'aquesta edició impresa, encara no s'havia trobat la manera de treure el camió d'aquell mal pas.