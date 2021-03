Bon Aire estrena tanca vegetal en un parc infantil Nebridi Aróztegui Bon Aire estrena tanca vegetal en un parc infantil

Bon Aire estrena tanca vegetal en un parc infantil

31.03.2021 | 04:00

Els veïns del Pla del Bon Aire volien protecció per un parc infantil del barri, i ja la tenen des de fa uns dies. El departament municipal de Manteniment, Parcs i Jardins i Obres Públiques ha instal·lat una tanca de vegetació en el perímetre d'una zona d'esbargiment situada en la confluència del carrer d'Arenys de Mar amb el carrer de Berga. L'objectiu de la petició dels usuaris era delimitar millor el parc i dificultar l'extraviament de menors que es desplacessin cap a l'exterior, amb el consegüent perill de seguretat a la via pública. Ara, per sortir han de recórrer una espècie d'essa. El Consistori també ha habilitat en la mateixa intervenció,...