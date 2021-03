Dues vianants es tapen de la pols generada per la sepiolita llençada a la calçada de la rotonda per neutralitzar l'oli. Nebridi Aróztegui Dues vianants es tapen de la pols generada per la sepiolita llençada a la calçada de la rotonda per neutralitzar l'oli.

Un bidó d'oli caigut d'un vehicle causa el caos circulatori al Doré

Javier Llamas

31.03.2021 | 04:00

Es va viure un embolic monumental amb la càrrega desplomada, però no va ser poc l'embolic que es va armar després amb la pols llançada en la calçada per a neutralitzar l'oli abocat en primera instància. La caiguda de part de la càrrega d'un camió, que transportava oli de gira-sol, va provocar ahir un caos circulatori al Doré i voltants. La Policia Municipal va saber de l'incident a les 11 hores. Un bidó amb oli de gira-sol s'havia desprès d'un camió que circulava per la rotonda, que uneix la carretera de Montcada i la de Martorell amb la Rambla d'Ègara i la Rambleta del Pare Alegre. El contingut del recipient es va escampar per la calçada,...