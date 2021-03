Successos a Terrassa

31.03.2021 | 04:00

Alarma per l'incendi d'un forn

L'incendi d'un forn va provocar una alarma de foc dilluns al vespre en un edifici del carrer de Marinel·lo Bosch. Tres dotacions de bombers es van presentar en l'immoble al saber, a les 21 hores, d'un possible foc en un habitatge: es veia molt de fum pel celobert. Els bombers van entrar en el domicili i van comprovar que no hi havia ningú. Pel que sembla, els habitants havien marxat, però s'havien deixat encès el forn, que els bombers van desconnectar i van portar a un pati. Un incident similar per un descuit va ocórrer el diumenge a la plaça del Treball.

Usuari de patinet ferit en un accident

Un usuari de patinet va resultar ferit dilluns en un accident de trànsit a Terrassa. El 112 va informar, a les 14.27 hores, la Policia Municipal: a l'avinguda de Béjar havia tingut lloc un xoc entre una furgoneta i un patinet. Fins al lloc dels fets s'hi va desplaçar una unitat de la Policia Municipal i el SEM. L'usuari del patinet es trobava estès a terra, però conscient. Va ser traslladat a l'Hospital de Terrassa.

Rescaten dos gossos en un local buit

L'Ajuntament va rescatar dilluns dos gossos suposadament abandonats que es trobaven en un local buit de l'avinguda de Barcelona. A les 17.05 hores, una trucada va alertar la Policia Municipal que hi havia uns gossos bordant des de feia dies en un local abandonat de l'avinguda Barcelona. Una dotació policial es va desplaçar fins al lloc, on va comprovar que els animals es trobaven ens bones condicions però que era impossible identificar-ne el propietari. Els agents van activar el servei del Centre d'Acollida d'Animals Domèstics, que es va fer càrrec dels gossos.

Troben una moto robada feia nou anys

Agents de la Policia Municipal van enxampar divendres passat un individu quan arrossegava una motocicleta que havia estat robada feia uns nou anys. Uns agents van identificar el sospitós i, en filtrar les dades del vehicle, van saber que aquest constava com a sostret des de l'any 2012. Els policies van immobilitzar la moto per a investigar sobre la seva procedència.