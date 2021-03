Preocupa el tancament d'hotels

Laura Hernández

30.03.2021 | 04:00

El ple va donar ahir via lliure al Pla de Màrqueting Turístic de Terrassa, que té el doble objectiu d'atreure visitants i activitat econòmica i incrementar l'orgull de pertinença entre la ciutadania, per convertir-la en la primera ambaixadora de la ciutat. El pla va tirar endavant amb el vot unànime de tot el ple, que ahir va mostrar la seva inquietud pel tancament de places hoteleres a la ciutat. La darrera setmana l'Hotel Terrassa Park anunciava el seu tancament i l'Hotel Don Cándido feia públic que aturarà temporalment la seva activitat per obres.

El tema el va plantejar el regidor de Ciutadans David Aguinaga. "Aquest mes ha tancat un hotel i és un problema perquè no en tenim gaires", va dir. El regidor creu que la perduda de places hoteleres "és un símptoma que les infraestructures turístiques no són les que imaginem" i demana a la regidoria de Turisme que faci "un estudi" de la situació del mercat hoteler a la ciutat.

Pep Forn, regidor de Turisme, va explicar que Terrassa té menys places hoteleres que altres municipis, tot un repte "quan la ciutat celebra esdeveniments culturals, esportius" o de negocis. Els participants es veuen obligats a buscar allotjament fora, va reconèixer.

El sector hoteler pateix les conseqüències de la crisi de la Covid i de la caiguda del turisme. Han abaixat un 87% les pernoctacions. A banda, "bona part dels hotels relacionats amb el turisme de negocis ha vist caure la demanda en picat".

El regidor va explicar que l'Hotel Terrassa Park ha tancat, però "busca noves operadores" i va insistir en el fet que els allotjaments que treballen amb públic familiar "segueixen amb la seva activitat".

El Pla de Màrqueting de Turístic de Terrassa aposta per potenciar la diversitat de l'oferta local -la Seu d'Ègara, el modernisme, la programació musical i d'arts escèniques, el cinema, la cultura popular i l'entorn natural- un valor que "permet desestacionalitzar i tenir turisme tot l'any", va dir Pep Forn.

La nova marca de la Terrassa turística és "Terrassa esperit creatiu", que projecta la iniciativa de la ciutat en nombrosos àmbits. L'aposta estratègica és el Patrimoni Industrial, que avui disposa de 125 edificis i monuments protegits a la ciutat, amb el MNACTEC com a equipament més visitat -100 mil cada any- i la Masia Feixa com la icona gràfica. Ahir, els grups van donar suport el Pla Estratègic com a full de ruta de la Terrassa postpandèmia i van demanar que la ciutat estigui a punt quan arribi el moment. JxT proposa que millori "la neteja, la il·luminació i les places hoteleres" i el PSC va recordar que el pla ve del mandat anterior. Pep Forn li va respondre que "els plans no es fan per deixar-lo en un calaix. Es fan per aplicar-los".