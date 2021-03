L'Hotel Terrassa Park ha tancat portes i busca noves operadores. Nebridi Aróztegui L'Hotel Terrassa Park ha tancat portes i busca noves operadores.

Preocupa el tancament d'hotels

Laura Hernández

30.03.2021 | 04:00

El ple va donar ahir via lliure al Pla de Màrqueting Turístic de Terrassa, que té el doble objectiu d'atreure visitants i activitat econòmica i incrementar l'orgull de pertinença entre la ciutadania, per convertir-la en la primera ambaixadora de la ciutat. El pla va tirar endavant amb el vot unànime de tot el ple, que ahir va mostrar la seva inquietud pel tancament de places hoteleres a la ciutat. La darrera setmana l'Hotel Terrassa Park anunciava el seu tancament i l'Hotel Don Cándido feia públic que aturarà temporalment la seva activitat per obres. El tema el va plantejar el regidor de Ciutadans David Aguinaga. "Aquest mes ha tancat un hotel i és un problema...