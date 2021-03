Només ERC i Junts per Terrassa van donar suport a la proposta de l'ANC i el Consell per la República. Només ERC i Junts per Terrassa van donar suport a la proposta de l'ANC i el Consell per la República.

El ple rebutja ingressar impostos a l'Agència Tributària de Catalunya

Laura Hernández

30.03.2021 | 04:00

El ple ha rebutjat la proposta de l'ANC que l'Ajuntament de Terrassa ingressi els impostos estatals (IVA, IRPF) a l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), com a intermediària per a després remetre'ls a la Hisenda estatal. La proposta de Terrassa per la Independència i del Consell per la República només va tenir els dos vots favorables de Junts per Terrassa (JxT) i els cinc d'ERC, tot i que els republicans sense entusiasme. "L'objectiu és registrar a l'ATC els impostos de la república catalana. Mentrestant, som partidaris d'escollir bé les batalles", va dir el portaveu Isaac Albert. Només els vots de Tot per Terrassa podien haver salvat la moció...