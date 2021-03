L'Ajuntament fa canvis després de les queixes pels nous contenidors

Una dona passa pel pas de vianants al costat dels contenidors, desplaçats per l'Ajuntament per millorar la visibilitat.

Una dona passa pel pas de vianants al costat dels contenidors, desplaçats per l'Ajuntament per millorar la visibilitat. Nebridi Aróztegui

Javier Llamas

30.03.2021 | 04:00

Ja ha executat alguns canvis i aviat en posarà en marxa més. El govern municipal ha reaccionat a les crítiques que va despertar la implantació dels nous contenidors de residus als voltants de la plaça de Lluís Companys i ha desplaçat alguns recipients per a millorar la seguretat del trànsit. Bona part del veïnat va aixecar la veu per a denunciar que la ubicació dels contenidors, de recollida lateral i més grans que els anteriors, dificultava la visibilitat en alguns encreuaments.

Va haver-hi resposta en xarxes socials, un manifest d'un grup de veïns descontents, comunicats penjats en comerços i reunions de residents amb tècnics municipals. El barri de Grups Gibraltar-Lluís Companys i part del de Can Boada Casc Antic estava remogut. Els contenidors de recollida lateral utilitzats a Terrassa exigeixen que els camions els manipulin per la seva part dreta, per la qual cosa la implantació de les unitats ha de realitzar-se en aquest costat de la via pública. I, en el cas dels voltants de la plaça de Lluís Companys, aquesta decisió comportava canvis inexcusables de direcció del trànsit. Fa unes setmanes l'Ajuntament va col·locar les bateries de recipients i les queixes no van tardar a aparèixer. Pel canvi d'hàbits dels conductors que suposa una revolució així, però, sobretot, per la inseguretat viària que provocava la decisió.

La intersecció del carrer de Francisco de Vitoria amb el de la Hispanitat era l'exemple més palmari: els conductors de vehicles havien d'apuntar molt el morro dels cotxes quan accedien des de Francisco de Vitoria perquè els contenidors els entorpien la visibilitat en el cediu el pas. Uns metres més amunt, la proximitat d'un pas de zebra a una bateria feia que els conductors a penes tinguessin temps de reacció quan apareixia un vianant. I el vianant amb prou feines podia veure el vehicle acostar-se.

L'Ajuntament ha desplaçat un grup de contenidors per a donar quatre metres de visibilitat entre el contenidor més pròxim i el pas de vianants i ha canviat de lloc el recipient de recollida de vidre, el més pròxim al pas. I ha creat una zona exclosa de separació "per a garantir la visió vianant-conductor". En l'encreuament de baix ha ficat la bateria mig metre cap a dins, cap a la vorera. I aquesta setmana, en principi, canviarà la prioritat de pas en la cruïlla d'Hispanitat amb Francisco de Vitoria.

Insatisfets

El grup de veïns que ha impulsat la campanya de denúncia, no obstant això, no està satisfet amb les modificacions. Ni de bon tros. "Continuarem lluitant", adverteix un membre de la plataforma, que considera inviable el nou model. Assegura que enlletgeix al barri, genera inseguretat viària i augmenta la contaminació perquè hi ha més vehicles donant voltes per a trobar aparcament. Els veïns crítics es pregunten per què l'Ajuntament no ha adquirit, com han fet uns altres, camions de recollida lateral per l'esquerra i així no haver de causar un desconcert tal. Les reformes han creat una mena de rotonda interior al sector i un augment del trànsit cap a la Ronda de Ponent.

La setmana passada, el PSC es va reunir amb els veïns "per conèixer de primera mà els greuges en la mobilitat provocats per la posada en marxa dels nous contenidors als barris". Els socialistes demanen al govern municipal que rectifiqui la ubicació dels recipients i plantegen estudiar la compra d'un camió de càrrega lateral esquerra, per tal de donar solució als problemes d'aquest sector i d'altres.