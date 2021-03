Un incendi amb explosions destapa una plantació de maria

Javier Llamas

30.03.2021 | 04:00

Darrere del fum i la successió d'explosions hi havia un curtcircuit per suposada sobrecàrrega elèctrica. Feia olor de marihuana, abans i després. El sil·logisme apareix, clar: sobrecàrrega, incendi, plantació de cànnabis. La Policia Municipal va trobar un cultiu de marihuana el dissabte a la nit a Sant Pere Nord. El va destapar un foc espectacular que va tenir en suspens al veïnat.

A les 23 hores, uns veïns van trucar als serveis d'emergències per a alertar d'un incendi en una façana. Les flames cremaven una escomesa de cables a la cantonada del carrer del Pintor Borrassà amb el carrer de Girona.

Tres dotacions de bombers es van desplaçar a la zona. A l'arribada dels bombers, l'escomesa continuava escopint espurnes mentre el foc semblava llepar les façanes de dos edificis, un d'ells, el situat a la cantonada, okupat. Se sentien explosions. La Policia Municipal tallava la intersecció.

El perill principal el comportava la condició elèctrica del punt de l'incendi, perquè els bombers van tardar a penes vint minuts a sufocar les flames amb l'ús d'un extintor. Residents en el sector es van quedar sense subministrament. Uns treien el cap a les finestres a veure l'operatiu dels bombers i la policia. Altres van baixar al carrer.

Agents de paisà

Van arribar agents de paisà. Apagat el foc, calia inspeccionar els edificis afectats, per detectar repercussions de l'incendi a l'interior. En un d'ells hi havia gent. L'altre, el de la cantonada, estava buit de persones. Els bombers van entrar-hi. Es van sentir cops, com de forçament de portes. Però no hi havia ningú. Sí que hi havia alguna cosa d'interès policial. En l'immoble, de planta baixa i dos pisos, la policia va trobar un cultiu de marihuana.

"Amb raó en els últims dies se sentia tanta olor a la cantonada", va comentar ahir un nen de 12 anys, acostumat, com els seus conveïns, a aquests temps d'olor a cànnabis en una ciutat amb desenes de plantacions d'herba. No és la primera vegada que una és descoberta i desmantellada després d'un incendi. Va ocórrer el dissabte a la nit en la confluència del carrer del Pintor Borrassà amb el de Girona. Ahir encara s'observaven les taques deixades en la façana i la vorera pel fum i l'escuma blava dels extintors. En el terrat de la casa revisada per bombers i policies encara dansaven a l'aire llençols penjats.