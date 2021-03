Un incendi amb explosions destapa una plantació de maria Així van quedar les façanes a la cantonada del carrer del Pintor Borrassà amb el de Girona després de l'incendi. alberto tallón Així van quedar les façanes a la cantonada del carrer del Pintor Borrassà amb el de Girona després de l'incendi.

Javier Llamas

30.03.2021 | 04:00

Darrere del fum i la successió d'explosions hi havia un curtcircuit per suposada sobrecàrrega elèctrica. Feia olor de marihuana, abans i després. El sil·logisme apareix, clar: sobrecàrrega, incendi, plantació de cànnabis. La Policia Municipal va trobar un cultiu de marihuana el dissabte a la nit a Sant Pere Nord. El va destapar un foc espectacular que va tenir en suspens al veïnat. A les 23 hores, uns veïns van trucar als serveis d'emergències per a alertar d'un incendi en una façana. Les flames cremaven una escomesa de cables a la cantonada del carrer del Pintor Borrassà amb el carrer de Girona. Tres dotacions de bombers es van desplaçar a la...