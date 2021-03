30.03.2021 | 04:00

La programació d'actes de Setmana Santa s'alteren de nou per la crisi sanitària. La parròquia de Santa Maria de Les Arenes no va poder realitzar la processó de la Borriquita pels carrers del barri com havia fet fins a l'any 2019. En el seu lloc, l'església va decidir exposar el pas al costat de l'altar. També ha decidit prendre la mateixa iniciativa per les properes celebracions d'aquesta setmana.