Els agents cívics no seran d'Eco-Equip 

30.03.2021 | 04:00

La proposta de resolució de Junts per Terrassa demanant que el personal d'Eco-Equip reforcés la plantilla d'agents cívics va perdre ahir el perfil dels professionals i està per veure si tot el seu esperit, després que la formació independentista la transaccionés amb el govern. Lluïsa Melgares, tinenta d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, va explicar que el programa dels agents cívics acaba a l'estiu i que l'acord amb JxT passa per "estudiar la viabilitat econòmica" de mantenir-lo. Melgares va deixar clar que "aquesta feina ja la fa molt bé la Policia Municipal. La proposta, que va tirar endavant amb els vots de TxT, ERC, CS i JxT, es va quedar curta pel PSC, que demana més agents cívics, i "és un altre diferent", per CS, que li ha donat suport, però demana "més mossos d'esquadra, més policies municipals i més agents cívics".