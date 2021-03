30.03.2021 | 04:00

Esglésies i parròquies, amb els seus feligresos, van celebrar el Diumenge de Rams amb totes les restriccions per la Covid. La festivitat es va desenvolupar a l'interior dels temples per la pandèmia. A la Catedral del Sant Esperit, el bisbe Josep Àngel Saiz Meneses, va presidir la Missa de Rams a la Catedral i va beneir els rams des del presbiteri i a l'inici de l'ofici religiós. Un any més es va suspendre la benedicció a la Plaça Vella.