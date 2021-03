El cost de reduir el nivell de soroll als menjadors escolars

30.03.2021 | 04:00

Els grups municipals van votar ahir la proposta de Ciutadans per adaptar els menjadors escolars a la sensibilitat auditiva dels infants amb TEA. La formulació, però, no va agradar a Tot per Terrassa, que va demanar que no s'estigmatitzés al col·lectiu i es reformulés el text perquè les millores siguin en benefici de tothom. De fet, la regidora d'Educació Teresa Ciurana va explicar que el govern ja treballa el tema a les escoles i que el projecte requerirà la implicació de diverses administracions. "Hi ha 31 menjadors escolars i a cadascun hauríem d'intervenir de manera diferent", va dir. Serà necessari, doncs, que "el Consell Comarcal del Vallès Occidental no miri cap a una altra banda, que si cal fer obres, la Generalitat de Catalunya s'impliqui, i en la participació en les competències tècniques ens haurà d'ajudar la Diputació de Barcelona". La regidora Teresa Ciurana va comentar que el tema del soroll als menjadors escolars s'ha inclòs en la licitació que ha de determinar l'empresa que gestioni a partir d'ara els menjadors escolars a la ciutat.