Un cinema singular durant 105 anys

Emili González

30.03.2021 | 04:00

Era un 28 de març del 1916 quan al carrer de Sant Pere, número 9, es va inaugurar un local amb capacitat per a 1.250 espectadors batejat com a Salón Cataluña. L'autor del projecte va ser l'arquitecte terrassenc Melcior Vinyals, per encàrrec de l'empresari i promotor Pere Romaní i Recasens. Diumenge passat, doncs, l'emblemàtic equipament -de gestió municipal des del 2000- va complir 105 anys d'història. "El Catalunya és un cas excepcional -comenta el veterà cineasta egarenc Toni Padrós-, perquè en l'època de les multisales sovint situades en polígons industrials, a Terrassa comptem amb un cinema públic en ple centre de la...