Albert es guanya l'oposició amb el superàvit

30.03.2021 | 04:00

El ple va donar ahir el vistiplau a dues operacions de crèdit arran del superàvit extraordinari de 16,8 milions d'euros que s'incorpora al pressupost de 2021, procedent dels romanents de 2018, 2019 i 2020 -després de l'aixecament de la regla de la despesa- i de les aportacions extraordinàries de la Diputació i la Generalitat. El tinent d'alcalde de Serveis Generals i Bon Govern, Isaac Albert, ha negociat el dictamen aquest mes de març amb l'oposició, que ahir es va abstenir en bloc després que part de les seves aportacions s'hagin incorporat a l'expedient. Els partits van elogiar la capacitat negociadora del soci republicà. Els dictàmens de les operacions de crèdit van tirar endavant després d'incorporar una autoesmena del mateix govern de 50 mil euros que es destinaran a la creació, entre altres mesures, d'una plataforma digital pel comerç. La proposta l'havia formulat el PSC. El pressupost també incorpora la idea de JxT de reparar l'ascensor del Poble Nou, millorar l'accessibilitat dels edificis municipals i del tram sud del carrer de Sant Llorenç, pendent de remodelació urbanística. No ha prosperat la proposta de Cs d'augmentar la dotació del Jove Decideix, però "hi ha 100 mil euros per les escoles de segona oportunitat, destinades a fomentar les habilitats dels nois que ni treballen ni estudien", va explicar Javier González. Cs ha aconseguit d'Albert el compromís de redactar el projecte per reparar les filtracions del carrer de Franc Comptat aquest 2021 i per fer les obres el 2022. Durant el debat, el partit taronja va demanar a Albert que escolti l'oposició quan concreti el destí dels 2,5 milions que l'executiu es reserva per a contingències. El PSC va ser el més crític. Creu que una part del pressupost "va a despesa corrent" i es pregunta si "es podrà mantenir en propers exercicis?". El socialista Alfredo Vega creu que els comptes del govern tenen "un relat cordial però resultats insuficients".