Aguinaga diu a Ciurana que respongui a un requeriment autonòmic

30.03.2021 | 04:00

El grup municipal de Ciutadans va portar ahir al ple el debat sobre el tancament d'escoles bressol privades a la ciutat i va retraure a la regidora d'Ensenyament que no hagi donat compliment a un requeriment de la Generalitat. "L'Ajuntament ha de ser diligent i no ho ha estat", va comentar el regidor David Aguinaga. L'edil va explicar que, després de fer una inspecció, el departament d'Ensenyament "ha informat l'Ajuntament perquè faci el cessament immediat de l'activitat" d'una llar de criança en situació irregular i "que el seu titular cessi en la publicitat del mateix mentre no tingui autorització". La regidora Teresa Ciurana va respondre que prenia nota del tema i...