Accident a la corba d'Abat Marcet

30.03.2021 | 04:00

Els bombers van intervenir ahir en el rescat d'una persona que va quedar atrapada en un vehicle després d'un accident. El xoc, entre dos turismes, va tenir lloc a les 7.40 hores a la corba que uneix l'avinguda de l'Abat Marcet amb la de Josep Tarradellas. Malgrat l'espectacularitat de l'accident i l'operatiu, no consta que el xoc causés ferits. La persona atrapada no podia sortir per motius mecànics. D'altra banda, un conductor va donar positiu dissabte (0,94 mil·ligrams) després d'un accident a l'avinguda de Béjar.