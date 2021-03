Vacunats: una nova vida?

Text: Laura Hernández, Mercè Boladeras, Javier Llamas i Emili González Fotos: Nebridi Aróztegui i Alberto Tallón

27.03.2021 | 04:00

El procés per buscar la immunització comunitària davant del virus avança per ara condicionada a la disponibilitat de les vacunes. Un total de 10.361 terrassencs (i 399.450 catalans) havien rebut, fins dijous, les dues dosis d'alguna de les tres vacunes disponibles fins al moment. A la nostra ciutat, la xifra representa el 5,77% dels egarencs majors d'edat. Però al darrere de tots els números que ajuden a entendre en quin punt de la pandèmia estem, hi ha sempre les experiències personals. En aquest cas, ens hem acostat a la vivència d'alguns dels vacunats a la nostra ciutat per conèixer, entre altres aspectes, si van tenir dubtes, si van patir efectes secundaris i,...