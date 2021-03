Terrassa Tria Futur registra més de 20.000 visualitzacions Terrassa Tria Futur registra més de 20.000 visualitzacions

27.03.2021 | 04:00

La fira d'orientació formativa i professional Terrassa Tria Futur, celebrada entre dilluns i dimecres en format virtual, va tancar la segona edició amb 21.334 visualitzacions dels seus diferents continguts en línia. La xifra és molt similar a la que hi va haver l'any passat. Durant tres dies, la fira va oferir un total de 53 xerrades, un nombre que va superar la previsió inicial (47) i que gairebé va quadruplicar la de l'any passat, que va ser de 15. La majoria de les xerrades (23) es van concentrar en la segona jornada de l'esdeveniment; dilluns n'hi va haver 13 i dimecres, 17. Dins de l'oferta en directe, hi va haver sis punts d'atenció personalitzada per atendre les diferents consultes...