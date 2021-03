Successos a Terrassa Successos a Terrassa

27.03.2021 | 04:00

La policia confisca drogues i una arma Agents de la Policia Municipal de Terrassa van denunciar dijous quatre persones per tinença de marihuana i una per dur una navalla. L'actuació policial es va desenvolupar a les 19.40 hores a la plaça de Montserrat Alavedra, a prop de la confluència de la carretera de Matadepera amb l'avinguda de Béjar. Una trucada va alertar la policia que hi havia un grup de persones causant molèsties en aquella zona, on van acudir dues dotacions de la Policia Municipal. Els agents van identificar deu persones. Quatre van ser denunciades per tinença de marihuana i una altra, per portar una navalla no reglamentària. Retiren plaques per evitar...