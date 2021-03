Plataforma de suport als detinguts del 26F

27.03.2021 | 04:00

Diverses entitats han creat el Grup de Suport "Detingudes 26F TRS-Manifestar-nos no és cap delicte!", per donar suport a les persones que van ser detingudes durant la manifestació del passat 26 de febrer, convocada en el context de protestes per l'empresonament del raper Pablo Hasél.

Els impulsors de la plataforma la van presentar ahir a la tarda al Raval de Montserrat en un acte on van participar familiars dels imputats i on es va fer una crida a la solidaritat. A la presentació del grup van participar Alerta Solidària, Solidaritat Antirepressiva de Terrassa, Arran Rubí i Arran Terrassa.