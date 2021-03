L'ANC diu a Cs que pagar els impostos a l'ATC és legal

27.03.2021 | 04:00

Terrassa per la Independència-ANC ultima aquest cap de setmana la seva moció al ple demanant a l'Ajuntament que Terrassa ingressi els impostos estatals a l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), abans que siguin emesos a l'espanyola. L'Assemblea ha fet un comunicat defensant la legalitat de la seva proposta, després que el grup municipal de Ciutadans hagi criticat l'alcalde per permetre "que la iniciativa s'inclogui en l'ordre del dia del pròxim ple sabent que és il·legal". L'ANC sosté que el pagament dels impostos a l'ATC és legal i recorda que "l'article 64 de la llei 58/2003 de 17 de desembre reconeix l'efecte alliberador que té per al contribuent pagar els seus tributs a través de qualsevol òrgan recaptatori de l'administració pública". El juliol de 2015, el Consistori va aprovar una moció similar, però no es va aplicar perquè l'ATC "era massa embrionària i no tenia capacitat per a gestionar el pagament d'impostos d'un gran municipi com Terrassa". Sis anys després "l'ATC té prou múscul per a gestionar aquests pagaments", diu l'ANC.

L'Assemblea demana en el seu comunicat a tots els grups municipals que donin suport a la seva proposta. Tindrà, però, els vots d'ERC, de Junts per Terrassa i potser també dels regidors de Tot per Terrassa més sensibles amb postulats sobiranistes.

La proposta de l'ANC s'emmarca en la campanya "Jo pago a Catalunya. Fem Sobirania Fiscal", que vol convèncer la ciutadania, les empreses i les institucions públiques que paguin els seus impostos a l'ATC. En aquest moment, l'Agència només recapta el 5,3% dels impostos dels catalans.