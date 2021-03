Els danys psicològics de la víctima

27.03.2021 | 04:00

A la víctima li corresponen 3.000 euros d'indemnització, en lloc dels 20.000 que va reclamar pels danys morals: per les constants trucades telefòniques per a reclamació de deutes, pels constrenyiments, per la seva inclusió en fitxers d'insolvents, que li va impedir contractar una línia telefònica i li va posar difícil canviar el seu empadronament. La dona sofria un trastorn depressiu persistent i va estar de baixa temporal uns quatre mesos. Segons la sentència, encara que hi hagués factors previs de salut com a origen d'aquella baixa, no es pot descartar que l'estafa augmentés els problemes psicològics. El tribunal considera que l'etiqueta "deutor" pot provocar desassossec "a qualsevol ciutadà mitjà" i desestabilitzar a una persona, però fixa en 3.000 euros la compensació econòmica ajustada als perjudicis soferts. Entre aquests, la incertesa de desconèixer quantes operacions més havia fet l'estafadora en el seu nom, amb el seu DNI, la seva cartilla i falsificant la seva signatura.