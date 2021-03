L'egarenc Lluís Puig votarà de manera delegada des de Bèlgica. L'egarenc Lluís Puig votarà de manera delegada des de Bèlgica.

Cs denunciarà al TC l'aval de la Mesa al vot delegat de Lluís Puig

Redacció

27.03.2021 | 04:00

Ciutadans (Cs) ha anunciat que denunciarà davant el Tribunal Constitucional el vot delegat del terrassenc Lluís Puig, fugit a Bèlgica, acordat per la Mesa del Parlament que presideix Laura Borràs (JxCat), per considerar que contravé el reglament del Parlament i la interpretació dels seus lletrats. Així ho ha confirmat a través de les xarxes el líder de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa. Ahir, minuts abans de l'inici del Ple d'investidura al Parlament, el grup va demanar la reconsideració del vot de Puig. "La presidenta del Parlament ens ha emmordassat al ple en demanar una qüestió d'ordre per la delegació il·legal de vot del fugat...