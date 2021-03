El Vallès rep 18.186 sol·licituds escolars

Les famílies ja han fet les sol·licituds de places per al proper curs.

26.03.2021 | 04:00

Les escoles del Vallès Occidental han rebut un total de 18.186 sol·licituds per al curs vinent 2021-22, segons dades facilitades pel Departament d'Educació. La matinada del dijous es va tancar la preinscripció escolar del nou curs acadèmic per als ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, primària i educació secundària obligatòria. En el procés d'enguany s'ha presentat un total de 138.569 sol·licituds a Catalunya de forma totalment electrònica per la Covid. Un 76% del nombre total ha sol·licitat plaça en centres públics, i un 24% ha sol·licitat escolarització en centres concertats.

Del total, 64.421 corresponen al segon cicle d'educació infantil -P3, P4 i P5-, 12.507 són d'educació primària -de primer a sisè curs-, i 61.641 d'ESO -entre 1r i 4t curs-. Les sol·licituds en concentren majoritàriament a l'educació infantil i l'ESO, concretament a P3 i 1r d'ESO. En el cas de P3 perquè és l'edat on la majoria d'infants entren al sistema educatiu, i a 1r d'ESO quan es produeix el canvi de l'escola a l'institut.

Pel que fa a les titularitats, un 76% ha presentat la petició en escoles i instituts públics -105.327 sol·licituds- i un 24% -33.242- ha demanat l'escolarització en centres concertats.

La preinscripció totalment electrònica s'ha pogut fer a través d'un procediment senzill i les 24 hores del dia. La matriculació començarà el 14 de juny.