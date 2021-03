Un policia inspeccionant uns comptadors. Alberto Tallón Un policia inspeccionant uns comptadors.

Un tribunal condemna un terrassenc per defraudar electricitat

Javier Llamas

26.03.2021 | 04:00

Es va estalviar poc més de 1.000 euros en el pagament del rebut de la llum, però haurà de pagar aquesta quantitat estalviada, més 450 euros de multa, més les costes del judici. Perquè l'estalvi d'electricitat va ser per defraudació i l'acusat va ser jutjat per això. I condemnat. Es va veure immers en un procediment penal per manipulació del comptador. L'implicat va ser acusat d'un delicte de defraudació del fluid elèctric i la Justícia l'ha considerat culpable. L'imputat va instal·lar uns mecanismes per consumir electricitat en el seu domicili, un pis situat a Terrassa, per defraudar del comptador el subministrament durant més d'un any....