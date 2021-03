S'espera que la mobilitat viària i la situació de les UCI siguin les alertes per a Salut.

LluÍs Clotet

26.03.2021

El Procicat va fer oficial ahir dijous la pròrroga de les restriccions vigents fins al 9 d'abril inclòs, segons va explicar el secretari general de Salut, Marc Ramentol, que va constatar que s'està iniciant un "tímid creixement" en els casos de la Covid-19. Ramentol va assegurar que ara mateix hi ha "dues alertes" sobre la taula: l'augment de la mobilitat perquè comporti més interaccions entre bombolles i també la situació a les UCI.

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha apuntat que en aquesta tercera onada els malalts estan 2,5 dies més a la UCI de mitjana i també són dos anys més grans, situant-se en els 65. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va explicar que s'aixeca la prohibició d'obrir fires i atraccions no permanents.

Ramentol va afegir que s'està deixant enrere la situació d'estancament de l'epidèmia i que es registren increments en els darrers dies. Argimon va indicar que la previsió és que fins als propers cinc dies es mantingui aquesta tendència al creixement i amb un Rt "al voltant de l'1".

Sobre les dues alertes referides per Ramentol, va insistir que el risc no està en el desplaçament sinó si aquest s'utilitza per tenir contactes fora de la bombolla de convivència. Tot i això, ha reconegut la preocupació pel que pugui passar en Setmana Santa, i més sense saber els efectes que va poder tenir l'increment de la mobilitat el passat cap de setmana.

Sobre les UCI, Salut analitzarà amb més detall les xifres per mirar de trobar una resposta a aquest estancament en la baixada o fins i tot pujada en els darrers dies. En aquest sentit, Argimon ha indicat que els ingressats són lleugerament majors als de l'anterior onada i tenen a l'entorn de 65 anys. Per aquest motiu, ha insistit en la necessitat d'accelerar la vacunació en aquest col·lectiu.

En canvi, el secretari de Salut Pública no veu clar que darrera d'aquesta situació estigui la variant britànica perquè no han notat una diferència destacada entre la primera part de la tercera onada i la segona, quan aquesta variant s'ha fet majoritària.

Vacunació, interrompuda

Ramentol va afirmar ahir que Ca-talunya haurà d'interrompre la campanya de vacunació massiva després que el Ministeri de Sanitat els hagi notificat que el dilluns vinent, 29 de març, no arribaran les 148.000 dosis d'AstraZeneca compromeses.