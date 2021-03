El projecte "Igualtats connectades" aconsegueix el premi Alfons Ortuño

26.03.2021 | 04:00

"Igualtats connectades", un projecte del Govern municipal que pretén aplicar la interseccionalitat a les polítiques públiques per a la igualtat i contra la discriminació, ha rebut el premi Alfons Ortuño. Aquest guardó l'atorga cada any l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. L'enfocament interseccional posa l'accent en el fet que sovint hi ha més d'un factor de discriminació en la mateixa persona, creant noves necessitats a l'hora de prevenir i evitar la discriminació. El projecte, reconegut en la categoria d'organització, processos i gestió econòmica, ha estat valorat "per ser una experiència innovadora i una bona pràctica de l'administració local".