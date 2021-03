Pla ambiciós per a "vendre" la ciutat Pla ambiciós per a "vendre" la ciutat

Laura Hernández

26.03.2021 | 04:00

Terrassa es prepara per quan despertem del malson de la pandèmia i puguem donar un cop de porta per sortir llençats a trepitjar, conèixer i fotografiar el món. La ciutat estrena un pla de màrqueting Turístic que analitza els potencials de la ciutat com a destinació i marca el full de ruta per rellançar Terrassa com a un lloc per a visitar, comprar, menjar i gaudir de l'oferta cultural i de la natura. Tres són les prioritats d'aquest ambiciós pla per a "vendre" Terrassa. La primera, llançar una nova imatge de marca i fer-ho recollint els fruits d'una ciutat que no ha parat de reinventar-se tirant d'enginy. La creativitat dels industrials tèxtils...