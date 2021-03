La zona que serà objecte de la reforma urbanística, la plaça del Turó de l'Argila, ja estava barrada ahir. Alberto Tallón La zona que serà objecte de la reforma urbanística, la plaça del Turó de l'Argila, ja estava barrada ahir.

Obres al costat de l'Escola Pia per a millorar la seguretat del trànsit

Javier Llamas

26.03.2021 | 04:00

El terreny afectat per les obres ja estava barrat ahir i els cotxes ja no podien accedir de manera directa des del carrer de la Cisterna al carrer de Vallhonrat. Era la bestreta del que es trobaran els conductors de vehicles en un mes, quan acabi la reforma que l'Ajuntament emprendrà a partir d'avui a la plaça del Turó de l'Argila, als voltants de l'Escola Pia, per a millorar la seguretat dels vianants. Les obres s'han adjudicat a Tebancat SL amb un pressupost d'uns 11.900 euros. Es tracta d'una actuació que semblava molt necessària. A aquesta conclusió arriben tant les famílies d'alumnes com el centre educatiu concertat. També el Consistori egarenc, que ha acordat l'acció...