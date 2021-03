Obres al costat de l'Escola Pia per a millorar la seguretat del trànsit

Javier Llamas

26.03.2021 | 04:00

El terreny afectat per les obres ja estava barrat ahir i els cotxes ja no podien accedir de manera directa des del carrer de la Cisterna al carrer de Vallhonrat. Era la bestreta del que es trobaran els conductors de vehicles en un mes, quan acabi la reforma que l'Ajuntament emprendrà a partir d'avui a la plaça del Turó de l'Argila, als voltants de l'Escola Pia, per a millorar la seguretat dels vianants. Les obres s'han adjudicat a Tebancat SL amb un pressupost d'uns 11.900 euros.

Es tracta d'una actuació que semblava molt necessària. A aquesta conclusió arriben tant les famílies d'alumnes com el centre educatiu concertat. També el Consistori egarenc, que ha acordat l'acció urbanística amb els uns i els altres per "pacificar" el trànsit en una zona sensible, amb gran pas d'escolars i les seves famílies a les entrades i sortides de l'escola per la seva part posterior, en l'accés dels alumnes d'educació infantil.

La plaça, en el seu vessant de circulació, és una espècie de triangle i en ella confluïen els vehicles procedents del carrer de Vallhonrat i del carrer de la Cisterna. Els primers poden seguir la seva trajectòria recta pel mateix carrer en direcció al del Col·legi. Els segons entraven en la plaça i, si no seguien recte en direcció a la carretera de Montcada i volien girar cap a Vallhonrat en direcció a Col·legi, havien d'incorporar-se a l'esquerra. I en sortir de la intersecció, regulada amb un cediu el pas, es topaven amb un pas de vianants, el de l'entrada a l'escola. Així, de sobte. Els ensurts han estat uns quants. Tot això forma part del passat, perquè el principal canvi consistirà precisament en l'eliminació d'aquest vial d'accés des de Cisterna a Vallhonrat.

La reforma començarà avui. L'objectiu, recalca l'Ajuntament, és "incrementar la seguretat a l'entorn de l'Escola Pia". El Consistori "vol donar resposta a la demanda de les famílies del centre escolar, amb entrada al carrer de Vallhonrat, que fa mesos que demanaven pacificar el trànsit de vehicles que, venint del carrer de la Cisterna, giraven a l'esquerra al carrer de Vallhonrat, just on hi ha el pas de vianants davant la porta de l'escola". A més d'anul·lar la circulació en el vial d'enllaç Cisterna-Vallhonrat, la reforma eliminarà les places d'aparcament en aquest tram i desplaçarà la zona de càrrega i descàrrega al carrer de Vallhonrat. I afegeix el govern municipal: "tots els vehicles que vinguin de Cisterna podran continuar passant per l'altre vial de l'encreuament per seguir recte (cap a la carretera de Montcada) o bé girar cap a Vallhonrat".

Noves zones verdes

L'Ajuntament destaca que ha pactat els canvis amb la direcció de l'escola i amb l'Associació de Famílies d'Alumnes, que han fet propostes a un projecte que inclou modificacions per a fer del sector un indret "més agradable i habitable". Les reformes serviran per a crear noves zones verdes i un espai per a l'esbarjo infantil amb elements que es pintaran a terra.

A l'accés del carrer de Vallhonrat es posaran dos parterres laterals, un a cada banda, on es plantarà arbustiva i trepadores. S'hi instal·larà un pòrtic, que crearà visualment una porta verda d'entrada a la nova zona. Al paviment del vial tallat al trànsit s'obrirà una superfície ovalada, destinada a un gran escocell on es plantarà un arbre. Un circuit format per troncs de fusta reciclats l'envoltarà, dotant l'escocell amb un joc infantil integrat. El perímetre de l'escocell es delimitarà per encintat de fusta i s'omplirà amb triturat de pi com a paviment esmorteïdor. A la plaça també es posaran una font i bancs.