La competició de l'alumnat tindrà lloc al BCN Drone Center de Moià.

Llançament de petits coets a l'aire

Redacció

26.03.2021 | 04:00

Més de 60 estudiants catalans d'ESO, Batxillerat i FP, de sis instituts i distribuïts en nou equips tutoritzats per sis professors, han dedicat el seu talent durant aquest curs en dissenyar i construir petits satèl·lits, que integren telemetria, sensors i transmissors de dades, i que tenen la mida necessària per a encabir-se dins d'una llauna de refresc. Aquests enginys seran llançats el dia vinent 27 de març, a partir de les 10 hores, al BCN Drone Center, a Moià, en el marc de la competició #CanSatCat, un esdeveniment que pretén generar vocacions envers l'espai, la tecnologia i les disciplines STEM entre el jovent. L'Oficina Europea per a l'Educació en l'Espai...