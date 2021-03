Llançament de petits coets a l'aire

Redacció

26.03.2021 | 04:00

Més de 60 estudiants catalans d'ESO, Batxillerat i FP, de sis instituts i distribuïts en nou equips tutoritzats per sis professors, han dedicat el seu talent durant aquest curs en dissenyar i construir petits satèl·lits, que integren telemetria, sensors i transmissors de dades, i que tenen la mida necessària per a encabir-se dins d'una llauna de refresc. Aquests enginys seran llançats el dia vinent 27 de març, a partir de les 10 hores, al BCN Drone Center, a Moià, en el marc de la competició #CanSatCat, un esdeveniment que pretén generar vocacions envers l'espai, la tecnologia i les disciplines STEM entre el jovent.

L'Oficina Europea per a l'Educació en l'Espai (ESERO) de l'Agència Espacial Europea (ESA) organitza cada any per a tota Europa el concurs CanSat, que consisteix en el disseny, construcció i llançament de petits satèl·lits, d'una grandària igual que la d'una llauna de refresc.

L'Escola Superior d'Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Eseiaat) de la Universitat Politècnica de Catalunya · Barcelona Tech (UPC) organitza la fase classificatòria estatal a Catalunya, amb la col·laboració del Departament de Polítiques Digitals i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, la Fundació I2CAT i el BCN Drone Center. El sotsdirector de l'Eseiaat i coordinador de #CanSatCat, David González, ha explicat que "la competició és un repte tant tecnològic com científic. De fet, no només es tracta de llançar el satèl·lit i que torni a terra sa i estalvi", els CanSats construïts pels i les estudiants han de ser capaços de prendre mesures, com ara la temperatura de l'aire o la pressió atmosfèrica, i transmetre aquestes dades per telemetria. També han de poder analitzar i interpretar els resultats obtinguts d'una manera crítica. "Estem parlant d'anar més enllà d'aplicar a la pràctica el coneixement que han après a classe. Estem parlant que els mateixos i les mateixes estudiants generin el seu propi coneixement", assegura González.

Implicació local

I és que dues setmanes després dels llançaments, els dies 9 i 10 d'abril, a les instal·lacions de la UPC-Eseiaat i respectant els protocols vigents per la Covid-19, els nou equips participants en la competició #CanSatCat, integrats per joves d'entre 14 i 19 anys, hauran de presentar davant d'un jurat l'informe final amb l'anàlisi dels resultats obtinguts. L'equip guanyador representarà a Catalunya en la prova estatal de CanSat, que competirà a Granada el mes vinent de juliol.

Llançament: Dia 27 de març al BCN Drone Center a Moià.