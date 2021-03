Els encausats han de pagar gairebé 560 euros d'indemnització a la botiga per les ampolles que no van ser recuperades. Els encausats han de pagar gairebé 560 euros d'indemnització a la botiga per les ampolles que no van ser recuperades.

Lladres que robaven ampolles de vi

Javier Llamas

26.03.2021 | 04:00

Pel que es veu eren especialistes en furts i, dins de l'especialitat, van concretar els seus esforços a robar vi. I no ampolles qualssevol, de vi de batalla aigualit, sinó líquid preuat i d'alt nivell. Una parella ha estat condemnada a penes de presó per sostreure ampolles de vi que es guardaven entre el cinturó i la cintura. En un establiment de Terrassa es van fer amb unes quantes ampolles, com a mínim, en dues visites. En la segona els van enxampar. El 12 de juliol del 2017, algú va requerir la presència de la policia en una botiga situada al barri del Segle XX, a causa del comportament de dos clients que entraven i sortien del comerç. Van arribar els agents, van...