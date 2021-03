Lladres que robaven ampolles de vi

Els encausats han de pagar gairebé 560 euros d'indemnització a la botiga per les ampolles que no van ser recuperades.

Javier Llamas

26.03.2021 | 04:00

Pel que es veu eren especialistes en furts i, dins de l'especialitat, van concretar els seus esforços a robar vi. I no ampolles qualssevol, de vi de batalla aigualit, sinó líquid preuat i d'alt nivell. Una parella ha estat condemnada a penes de presó per sostreure ampolles de vi que es guardaven entre el cinturó i la cintura. En un establiment de Terrassa es van fer amb unes quantes ampolles, com a mínim, en dues visites. En la segona els van enxampar.

El 12 de juliol del 2017, algú va requerir la presència de la policia en una botiga situada al barri del Segle XX, a causa del comportament de dos clients que entraven i sortien del comerç. Van arribar els agents, van identificar els dos individus i van confirmar les sospites inevitables. Portaven, entre els dos, cinc ampolles de vins. La forma d'ocultació no era molt sofisticada: les amagaven en els pantalons, entre les corretges i la roba. Els policies van escorcollar també el vehicle usat pels sospitosos per a desplaçar-se a l'establiment. Allà van trobar vuit ampolles més. Els tretze recipients van ser recuperats, però no havia passat el mateix amb altres sostrets per la mateixa parella uns dies abans. Les càmeres de seguretat del comerç van captar els moviments dels lladres aquest dia, el 12 de juliol, i els agents van inspeccionar les imatges. Però les càmeres havien recollit també una anterior visita dels mateixos individus.

Va ser el 5 de juliol, una setmana abans, quan la parella va entrar en el local i va començar a donar voltes per l'interior fins a parar-se davant algunes prestatgeries, sense agafar res. Després sí, després es va veure a l'home aferrar ampolles i guardar-les sota la camisa. Almenys, dues ampolles.

La mateixa roba

Després es va fer amb altres dos recipients que va passar al companyó en un altre passadís. L'encarregat intentava controlar-los i s'acostava de tant en tant on es trobaven els lladres, que van estar gairebé mitja hora en l'establiment i van marxar, es presumeix que amb el botí vinícola.

Eren els mateixos que van actuar set dies després, segons la Justícia. No hi ha dubtes sobre la conducta delictiva ni sobre l'autoria dels dos acusats, perquè se'ls reconeix en els vídeos de seguretat. A més, en un robatori i en un altre, en el mateix lloc, portaven les mateixes robes. I es van traslladar en el mateix vehicle. El primer fet va ser consumat i el segon es va frustrar amb l'avís a la policia i la retenció i identificació dels imputats, i amb la requisa del vi que pretenien arrabassar a la botiga. Tots dos van cometre un delicte continuat de furt; un d'ells era reincident i ha estat condemnat a la pena de 16 mesos de presó. La companyona, a 13 mesos de presó. Entre tots dos hauran de pagar 559,95 euros a l'establiment pel vi furtat i no recuperat. La sentència, dictada per un jutjat de Terrassa i ratificada per l'Audiència Provincial, és ferma.