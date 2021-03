Les Arenes exposa els seus passos

26.03.2021 | 04:00

Davant d'una Setmana Santa que no es podrà celebrar com és tradició, la Coordinadora d'Entitats de Cultura Andalusa de Terrassa (CEAT) organitza al nou local de la Casa de las Hermandades (al carrer de Solsona, 136) una exposició amb figuretes i medalles i els tres passos que cada any surten en processó pel barri de Les Arenes: la Virgen de las Angustias de Nueva Carteya, el Nazareno de Priego de Córdoba, i el Crist de l'Hermandad del Cautivo. La mostra va obrir ahir i avui també es pot visitar, de les 18.30 a les 21 hores.