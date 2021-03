26.03.2021 | 04:00

Una espectacular fuita va omplir d'aigua ahir un tram de la Rambla d'Ègara. Els bombers van ser alertats a les 14.10, però no hi van actuar. La canonada avariada va rajar aigua durant hores, segons veïns de la zona. Els voltans del tram van ser barrats per evitar el pas de vianants, doncs el trajecte era perillós. Taigua, empresa municipal de subministrament, va treballar per reparar l'anomalia.