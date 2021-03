Terrenys on es construirà el futur polígon industrial logístic Els Bellots II. Nebridi Aróztegui Terrenys on es construirà el futur polígon industrial logístic Els Bellots II.

Els ecologistes denuncien que el polígon Els Bellots II agredeix el medi

Laura Hernández

26.03.2021 | 04:00

El futur polígon d'Els Bellots II està en el punt de mira dels ecologistes. La plataforma "Tu ets entorns de Terrassa!", que agrupa entitats ecologistes, veïnals, sindicals, culturals i socials, denuncia que el futur parc industrial logístic entra en col·lisió amb "un dels espais agraris més emblemàtics" de la ciutat, amb el seu paper com a connector geogràfic i biològic i amenaça l'ecosistema d'aus com les rapinyaires, que tenen a Els Bellots el seu espai de caça. "Tu ets entorns de Terrassa!" ha fet públic un manifest que signen vint entitats en el qual es critica l'aprovació per part de l'Ajuntament de Terrassa...