Els ecologistes denuncien que el polígon Els Bellots II agredeix el medi

Laura Hernández

26.03.2021 | 04:00

El futur polígon d'Els Bellots II està en el punt de mira dels ecologistes. La plataforma "Tu ets entorns de Terrassa!", que agrupa entitats ecologistes, veïnals, sindicals, culturals i socials, denuncia que el futur parc industrial logístic entra en col·lisió amb "un dels espais agraris més emblemàtics" de la ciutat, amb el seu paper com a connector geogràfic i biològic i amenaça l'ecosistema d'aus com les rapinyaires, que tenen a Els Bellots el seu espai de caça.

"Tu ets entorns de Terrassa!" ha fet públic un manifest que signen vint entitats en el qual es critica l'aprovació per part de l'Ajuntament de Terrassa d'una modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per ampliar la superfície del polígon industrial Els Bellots II. La plataforma ecologista considera "una contradicció" que l'administració municipal parli "de connectivitat, protecció dels espais agraris, Anella Verda i lleure ciutadà, però mentrestant decideix malmetre un dels espais agraris més emblemàtics".

Diversitat ornitològica

El manifest demana que es mantinguin els camins existents a Els Bellots i "es conservin els marges entre camps de l'espai agroforestal". Les entitats posen l'accent en la diversitat ornitològica de la zona, on hi ha "una gran riquesa d'ocells que aprofiten aquests espais". Posen com a exemple la presència d'ocells rapinyaires que tenen a l'àrea el seu espai de caça, una activitat que ha donat peu a sortides ornitològiques per registrar dades que es traslladen a l'Institut Català d'Ornitologia per incloure-les al programa de seguiment d'ocells comuns a Catalunya.

El paisatge del futur polígon logístic es caracteritza, recorda la plataforma, "per conreus de secà amb restes de bosquines", amb presència de pinedes de pi blanc barrejades amb alzinar. En els fons de la vall hi ha "espècies dels hàbits fluvials mediterranis" com oms, àlbers, pollancres, roures i algunes espècies al·lòctones.

Des del punt de vista de la connectivitat, els terrenys d'Els Bellots, situats entre Terrassa i Sant Quirze, "són un espai obert clau en la Via Verda Sant Llorenç-Collserola, ja que es tracta d'un dels primers punts de connexió entre els dos massissos.

L'aprovació del projecte de l'Anella Verda entraria en contradicció amb la promoció d'un polígon industrial logístic a la zona. Els ecologistes es pregunten si es vol fer "una gestió a mida i a la carta" dels projectes urbanístics que vagin apareixent i plantegen quin serà el futur dels espais naturals i agraris que han quedat exclosos de l'Anella Verda. Aquesta és una de les inquietuds formulades també al procés de participació on ciutadania i entitats han fet propostes a l'ordenança de l'Anella Verda.

Han quedat fora del projecte del camí circular de Terrassa espais naturals com Can Guitart de la Riera, Can Boada del Pi, Can Colomer, on el POUM de 2003 preveu un nou sector residencial, Can Petit i la zona de Can Torrella del Mas-Els Bellots. El Pla d'Ordenació atorga a aquests sectors la categoria de sòl urbanitzable, però els ecologistes entenen que "les condicions actuals han canviat.

L'emergència climàtica i ambiental que estem vivint -diuen- requeriria revisar el planejament profundament per minimitzar l'impacte que pot tenir ampliar el sòl urbanitzat en la matriu territorial, quan en l'espai construït hi ha encara molta superfície disponible".