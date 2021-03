Concert i monòleg a benefici de l'Associació Sanfilippo

26.03.2021 | 04:00

El confinament va aturar molts projectes solidaris i els de l'Associació Sanfilippo Barcelona no en són una excepció. Però ja fa mesos que aquesta entitat terrassenca intenta revitalitzar-se i, amb el suport de l'Ajuntament, ha muntat un esdeveniment per a demà. Es tracta d'un concert de rock i d'un monòleg i tindrà lloc a les 19.30 hores a la sala Rasa 64, al local on es trobava abans Faktoria d'Arts. L'aforament serà limitat.

El preu és de 12 euros l'entrada anticipada i de 15 euros a taquilla. Els diners recaptats seran destinats, com sempre en aquesta associació, a fons per a la recerca en la síndrome Sanfilippo, una malaltia degenerativa, acumulativa i mortal que afecta a nens, entre ells un adolescent de Terrassa. L'ús de mascareta serà obligatori a la sala Rasa 64, que comptarà amb totes les mesures sanitàries per al públic. A les 19.30 hores començarà el monòleg, a càrrec de Jorge Santini. A les 20.30, l'actuació de Commando, un grup de tribut a Ramones que participa en molts dels esdeveniments solidaris organitzats per l'associació. És la seva banda de capçalera.

La regidora de Salut, Mónica Polo, i un integrant del grup Commando, Andreu Beltran, van presentar ahir el festival. L'Ajuntament va recordar que la recaptació de l'acte anirà destinada a la investigació de la síndrome Sanfilippo, als tractaments pal·liatius i a l'ajuda a les famílies afectades per aquesta malaltia minoritària.