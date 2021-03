El trànsit creix un 22% a l'autopista C-58 amb la fi del confinament comarcal

Un total de 373.983 vehicles va circular entre divendres i diumenge passat per la C-58.

Emili González

25.03.2021 | 04:00

l final del confinament comarcal va fer augmentar la mobilitat d'una forma significativa a les principals carreteres del Vallès Occidental el cap de setmana passat. Era el primer en què el Procicat va permetre els desplaçaments arreu de Catalunya, sempre que es fessin, això sí, o bé en solitari, o bé amb la bombolla de convivència.

Molts ciutadans van aprofitar l'avinentesa i l'acabament de la mesura destinada a frenar el coronavirus per passar un dia, o el cap de setmana sencer, lluny del seu lloc de residència. El relaxament de les restriccions anti-Covid es va traduir, així, en un increment del trànsit del 22,08% a la C-58 (l'autopista que passa al costat de Terrassa) entre divendres i diumenge. Tot comparat amb el volum de circulació del cap de setmana anterior, segons les dades del Servei Català de Trànsit. En concret, un total de 373.983 vehicles va circular de divendres a diumenge per l'autopista al seu pas per la comarca, davant dels 291.416 d'un cap de setmana abans.

Malgrat l'augment registrat, el nombre de vehicles en circulació encara va ser sensiblement inferior (un 13% menys) al del mateix cap de setmana de març, però de l'any 2019, és a dir, quan no hi havia pandèmia. Aleshores, la circulació al tram comarcal de la C-58 va ser de 429.898 automòbils (pràcticament 60.000 més que en aquest primer cap de setmana sense confinament comarcal).

Divendres -un dia laborable, i a la vegada la jornada en què molts ciutadans aprofiten per agafar el cotxe i dirigir-se a la segona residència- va ser el dia amb més intensitat de trànsit al tram comarcal de la C-58 (155.416 vehicles).

Ara bé, el canvi més gran en la intensitat del tràfic rodat es va produir tant dissabte com diumenge, en què 40 mil cotxes i motos més que el cap de setmana anterior van desplaçar-se sobre l'asfalt.

Xarxa viària

De fet, els desplaçaments a les principals carreteres de la comarca (l'AP-7, la C-16, la C-17, la C-33 i la C-58) va augmentar un 26% respecte al cap de setmana precedent. Per aquestes vies de comunicació van circular, entre divendres dia 19 i el diumenge 21, un total d'1.111.489 vehicles davant dels 823.237 del cap de setmana anterior.

La quantitat d'automòbils en circulació va ser, però, menor a la del tercer cap de setmana de març del 2019, és a dir, abans de la pandèmia, quan la circulació va ser d'1.275.663 vehicles. El comportament del trànsit a la comarca va resultar similar al que hi va haver al conjunt de Catalunya, on, en el primer cap de setmana sense límits en la mobilitat comarcal, el repunt en el trànsit es va notar principalment en les destinacions de muntanya, com al Túnel del Cadí. Allà, dissabte passat van circular un 214% més de vehicles que set dies abans.

Pel que fa a la primera corona de Barcelona, el tràfic rodat es va incrementar un 70% respecte al cap de setmana anterior, quan encara no s'havia aixecat el confinament comarcal per les bombolles de convivència. El volum de circulació va ser, però, un 17% inferior al d'abans del coronavirus

A catalunya

En el conjunt de la xarxa viària catalana, segons el Departament d'Interior, el trànsit va créixer un 50% dissabte i un 70% diumenge respecte al cap de setmana precedent. Val a dir que l'augment de la circulació també va coincidir amb un cap de setmana d'ampliació de l'activitat comercial, amb la reobertura de tots els establiments (no només els considerats essencials) amb una superfície inferior als 800 metres quadrats.

També es va reiniciar l'activitat als comerços dels centres i les galeries comercials, que van poder obrir però respectant els 800 metres quadrats de superfície en funcionament i la limitació del 30% de l'aforament. Així mateix, en les zones comunes i de pas dels centres comercials es va respectar l'aforament del 30%.

La tendència a l'alça en la mobilitat a les carreteres posa fi a la situació que s'ha produït a Catalunya durant el període de temps en què ha estat vigent el confinament comarcal. Ara bé, el Servei Català de Trànsit indica que, ja en les darreres setmanes del confinament comarcal, es va produir un progressiu i constant augment de la mobilitat, tant entre setmana com els dissabtes i els diumenges. Caldrà veure si divendres vinent puja encara més la intensitat del trànsit.