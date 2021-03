Laura Hernández

25.03.2021 | 04:00

'Uniraid no és un ral·li ni una carrera de velocitat. És una ruta solidària per a estudiants que han de completar 6 etapes de nord a sud del Marroc, navegant amb un "roadbook" per entregar 40 quilos de material solidari als poblats del desert. Els matadeperencs Martí Cortadellas i David Grau són dos dels pilots disposats a viure l'aventura, que arrencarà, si la Covid ho permet, el pròxim 9 d'octubre.

El Martí estudia Economia a la Universitat de Girona i David fa Enginyeria Mecànica a l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià. Tenen 21 anys i un Opel Corsa de 1985 heretat de l'avi que portava "15 anys aturat al pàrquing -explica el Martí-. El va rescatar el meu germà i és el cotxe al què més canya li donem a casa. Ara el preparem per creuar el Marroc".

El vehicle ha de fer els 2.500 quilòmetres de la ruta que arrenca a Tànger i recorre l'interior i la costa del país pels nuclis d'Aznou, Rich, El Jourf, Erg Chebbi, Vivac, Tazzarine, Marraquesh i de tornada a Tànger. La ruta del Dakar amb un cotxe de 300 euros.

L'Uniraid no permet vehicles amb menys de 20 anys, més de 1.300 cc i equipats amb 4x4. El Corsa de l'avi, doncs, el David i el Martí només l'han pogut tunejar amb pneumàtics de tacs per al desert, un cobre carter, ganxos per a remolcar i focus al sostre.

40 quilos de solidaritat

"Podem portar una bateria extra, una pala i planxes per si quedem encallats a la sorra, una manxa manual, dues trinxes i l'equipament de nit", explica el Martí. "Per sort, el Corsa és un cotxe molt polivalent que ens permetrà circular per rutes de muntanya i de desert".

A banda de l'aventura, l'Uniraid té una component solidària que dona sentit a l'aventura. Els equips participants carreguen quilos de material que entregaran a les escoles dels pobles que aniran trobant a la ruta. "El límit el marca el cotxe i nosaltres portarem 40 quilos de material escolar, llibres, joguines i béns de primera necessitat com roba i sabates", comenta el Martí. "També pilotes de futbol, imprescindibles!".

Els estudiants aprofiten aquests mesos els forats entre classe i classe per cercar patrocinadors i aportacions solidàries. Els Salesians de Sarrià, l'escola Montcau La Mola i Rodi Motor Services ja han compromès la seva col·laboració.

La parella necessita recollir material solidari i els 3.700 euros que costa el viatge: 1.800 d'inscripció, 500 euros per a combustible, 400 per al trajecte Barcelona-Algecires en vaixell i 200 euros per a menjar.

La tasca d'esponsorització i de recollida de material no està sent fàcil. "Estem en pandèmia i tot és més complicat", comenten els universitaris, després de diverses jornades de picar a porta freda. "El 2020 hi havia la possibilitat que col·laborés el sector de la restauració, però amb les restriccions ara tot és més difícil". Aquests dies el Martí i el David estan trepitjant carrers i polígons. Ofereixen el cotxe com a suport publicitari pels espònsors i difusió en xarxes.

Els mesos previs a l'estiu són claus perquè l'Uniraid del Martí i el David assoleixi el seu objectiu solidari. Si els sobra material no hi ha problema, En el punt de sortida del raid, tot el que superi el pes permès passa a formar part del lot solidari que distribueix l'organització.

L'Uniraid entrega als equips un "roadbook" amb el tram assignat, un geolocalitzador per identificar l'equip en cas de pèrdua i servei mecànic les 24 hores. Els cotxes viatgen en combois de 4 o 5 vehicles i els pilots es coneixen a Tànger, poc abans de començar la ruta.

L'Uniraid Europa, el 2022

L'Uniraid celebra aquest 2021 la seva 10a edició i ho fa amb una demanda de participació elevadíssima. La pandèmia va obligar a suspendre la iniciativa el 2020 i aquesta edició les ganes d'emprendre viatge pel desert marroquí són moltes. A Terrassa i Matadepera diverses parelles d'universitaris preparen la seva participació en un dels raids de la plataforma.

El Martí va fer una ruta en familia pel Marroc. Pel Martí , l'Uniraid serà la primera experiència. "Ens coneixem des de petits i tenim moltes ganes de viure aquesta experiència. Serem els dos, el Corsa, la gent i l'aire lliure".

I de tornada, "si el Corsa sobreviu, ens prepararem per fer la Uniraid Europa", una ruta també per a estuciants d'Itàlia a Grècia per 12 països europeus. Serà a l'edició de l'any 2022, que esperen estigui lliure ja de Covid-19.