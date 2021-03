La restauració i el comerç demanen més ritme de vacunes

Redacció

25.03.2021 | 04:00

El comerç i la restauració demanen "extremar al màxim els mitjans" per accelerar el ritme de vacunació a Catalunya i poder garantir la recuperació econòmica. Entitats d'aquests sectors van reclamar ahir al Govern complir amb el compromís d'arribar al 70% de vacunació a l'estiu, garantint la salut i la imatge de seguretat de Catalunya com a destí turístic.

Dimarts, el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès; la consellera de Salut, Alba Vergés, i el secretari de Salut Pública, Josep M. Argimon, van posar de manifest la incidència setmanal en l'arribada de vacunes. Per a diverses associacions, aquest fet posa en risc poder assolir el compromís de vacunació de 150.000 persones al dia, que permetria arribar al 70% de vacunació de la població abans de l'estiu.

"La realitat a dia d'avui és que a Espanya només està vacunat poc més del 4% de la població, mentre que a Anglaterra ja ho està el 44%, a Turquia el 16%, o a Itàlia i Grècia el 13%", apunten les entitats. Segons els representants del comerç i la restauració, "ja anem molt tard: no podem permetre que ni Espanya ni Catalunya, com a comunitat autònoma líder en turisme d'Espanya, estiguin a la cua d'Europa en vacunació, ja que aquests dos o tres mesos previs a l'estiu és quan la gent tria el destí de les vacances, i les decisions que es prenguin ara són claus per a la recuperació econòmica d'un sector que aporta el 25% del PIB i dona feina al percentatge més alt de població treballadora."

Urgència

Aquests sectors tant afectats per la importància econòmica del turisme reivindiquen "amb urgència" l'acceleració del ritme de vaccinació "amb tots els mitjans que tinguem a l'abast per poder escalar posicions i estar entre els destins turístics més segurs d'Europa aquest estiu". Millorar la campanya permet copsar la demanda mínima de turisme que es necessita "per a salvar el màxim nombre d'empreses i llocs de treball".

Les entitats signants són Aces, Acotex, Amicca, Anceco, Anged, Barcelona Oberta, Comertia, Consell de Gremis, Eurelia, Fecom Lleida, Foment Comerç i Pimec Comerç.